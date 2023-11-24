بالفيديو القوات الإسرائيلية تقصف مخيم جباليا قبيل دخول الهدنة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو توثق القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا قبل دخول الهدنة بساعات.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي نقلا عن وثائق خاصة للكتيبة 710 من سلاح الهندسة، فقد تم استهداف عدة مبان في الحي الجديد بمخيم جباليا صباح اليوم.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: RT