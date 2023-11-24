مقتل صحفية فلسطينية وعائلتها بقصف إسرائيلي قبل الهدنة بساعات

أفاد مراسلنا بمقتل الصحفية أمل زهد وعائلتها بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة غزة فجر اليوم الجمعة، قبل ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وكثفت القوات الإسرائيلية خلال اليومين الأخيرين غاراتها على قطاع غزة، كما زادت وتيرة اقتحاماتها لمشافي القطاع ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ39 بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: RT