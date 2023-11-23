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السلطات البلجيكية تعلن عن تعرض 85 مدفنا في مقبرة يهودية للتخريب

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السلطات البلجيكية تعلن عن تعرض 85 مدفنا في مقبرة يهودية للتخريب
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أعلنت السلطات البلجيكية عن تعرض 85 مدفنا في مقبرة يهودية في مدينة شارلروا للتخريب، ورجحت أن يكون هذا الحادث ناتجا عن "سلوك معاد للسامية".

وقال عمدة المدينة، بول ماغنيت، يوم الخميس إن ما لا يقل عن 85 مدفنا في الساحة اليهودية بمقبرة "مارسينيل"، في مدينة شارلروا، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الفرنسية، تعرضت لأضرار مؤخرا.

وكتب على صفحته في منصة "إكس": "الموقع المختار ... لا يترك مجالا للشك في طبيعة النوايا المعادية للسامية".

وأشارت السلطات البلجيكية إلى أنه لم يتضرر سوى الساحة اليهودية في المقبرة، "مما يشير إلى طبيعة التخريب المعادية للسامية"، بحسب العناصر الأولى للتحقيق، هذا ولم يتم العثور على كتابات أو رسائل.

وقال أحد المسؤولين عن المقبرة إن منفذي هذه العملية سرقوا نجمة داود الملصقة على القبور، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالقبور كانت بسبب نزع النجمة المذكورة.

المصدر: لوفيغارو

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