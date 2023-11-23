موسكو: منفتحون على حوار بناء مع الأرجنتين

أكدت الخارجية الروسية انفتاح موسكو على حوار بناء مع الأرجنتين حول دائرة واسعة من القضايا الدولية ومسائل العلاقات الثنائية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الخميس، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "ننطلق من أنه يجري في الوقت الراهن تشكيل الحكومة الأرجنتينية الجديدة التي سيتعين عليها تنفيذ برنامج لحل القضايا الصعبة التي تواجه البلاد".

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وأضافت زاخاروفا: "نعول على أنه خلال هذا العمل ستتم صياغة خطة محددة للخطوات في مجال السياسة الخارجية، مع مراعاة دور الأرجنتين في الشؤون العالمية وتقييمات الواقع العالمي والإقليمي".

وأكدت: "ونحن من جانبنا منفتحون دائما على الحوار البناء مع بوينس آيرس حول دائرة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولي والثنائي".

وكان الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد خلاله استعداد الأرجنتين لاستضافة مؤتمر دولي حول السلام في أوكرانيا.

وسبق لميلي أن أعلن خلال الحملة الانتخابية عن بعض المواقف بشأن السياسة الخارجية المستقبلية، بما في ذلك معارضته لسياسات روسيا، والسعي إلى إقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي