موسكو تعلق على نتائج الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

أكدت موسكو احترامها لإرادة شعب الأرجنتين واستعدادها لمواصلة تطوير العلاقت مع هذا البلد بعد فوز السياسي اليميني خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية التي جرت هناك أمس الأحد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات في الأرجنتين إن روسيا تحترم اختيار الشعب الأرجنتيني، وإنها حريصة على تطوير العلاقات مع الأرجنتين.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين انتبه إلى بعض التصريحات التي أطلقها الرئيس الأرجنتيني الجديد قبل الانتخابات، لكن روسيا ستركز على تصريحاته ما بعد التنصيب.

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ومن المقرر إجراء مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيتي المتنخب في 10 ديسمبر المقبل.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف: "طرح ميلي وعودا انتخابية في غاية الراديكالية، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مثيرا للقلق. ومع ذلك، فإن المسؤولية عن السلطة في كثير من الأحيان تقلل بشكل كبير من التطرف الذي يظهر خلال الحملة الانتخابية. لذلك سنحكم بالأفعال، وليس بالأقوال".

وتابع: "حقا أرغب وآمل بأن الرئيس المنتخب سيعمل لصالح جميع شعب الأرجنتين، ولن يركز فقط على شريحة تركز حصريا على القيم الليبرالية المتطرفة"، معتبرا أنه "بات واضحا أن زمن مثل هذه القيم في السياق العالمي أصبح شيئا من الماضي، ولا ينتمي إلى مستقبل البشرية".

وخلص كوساتشيف إلى أن "مستقبل البشرية يكمن في التعددية القطبية، ولا ينبغي للأرجنتين أن تنزلق إلى العزلة الذاتية المتمثلة في أحادية القطبية".

وشدد على أن روسيا، ستكون دائما على استعداد لمواصلة إيجاد لغة مشتركة مع الأرجنتين.

ويعتزم ميلي، حسب تصريحاته السابقة، التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين - الصين والبرازيل، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع "الشيوعيين والاشتراكيين". وقال إن الأرجنتين لن تشارك في مجموعة "بريكس"، حيث تمت دعوتها منذ 1 يناير 2024، ولا تنوي العمل مع روسيا.

المصدر: نوفوستي