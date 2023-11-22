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روبرت كيندي جونيور يعد الشعب الأمريكي بتفكيك "الإمبراطورية العسكرية" في البلاد

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روبرت كيندي جونيور يعد الشعب الأمريكي بتفكيك
Legion-Media
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وعد المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كيندي جونيور، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بتفكيك "الإمبراطورية العسكرية" في البلاد، كما أنه سيضع حدا لسياسات واشنطن "المتهورة والعدائية".

وأوضح كينيدي جونيور: "لم يفت الأوان بعد للتخلي عن طريق الحرب والسير على طريق السلام الذي تصوره الرئيس جون كيندي لأمتنا، وإذا اختارني الشعب الأمريكي رئيسا له، فسوف أستأنف العملية التي طرحها عمي قبل ستين عاما لتفكيك الإمبراطورية العسكرية الأمريكية.. سأعيد الجيش إلى وظيفته الصحيحة وهي الدفاع عن الوطن".

وقال كيندي جونيور إنه "سيضع حدا للسياسات المتهورة والعدائية، التي تهدف إلى استفزاز الصين وروسيا، كما سيقضي على معظم القواعد العسكرية للولايات المتحدة في الخارج ويقلل من حجم القوات المسلحة للبلاد".

وأكد: "بوسعنا أن نسترد رؤية الرئيس السابق جون كيندي لأمتنا باعتبارها نموذجا للسلام والحرية وخدمة البشرية، موته لن يكون عبثا".

وأضاف: "سأقوم بإنشاء نسخة أمريكية من فيلق السلام لمنح الشباب طريقة جديدة لخدمة بلادهم".

هذا وأعرب روبرت كيندي جونيور، في وقت سابق، عن ثقته في أنه يستطيع إنهاء الأزمة الأوكرانية خلال 100 يوم.

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المصدر: RT + "فوكس نيوز"

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