تصريح مفاجئ لروبرت كينيدي حول نهاية النزاع في أوكرانيا

أعرب روبرت كينيدي المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن ثقته في أنه يستطيع إنهاء النزاع الأوكراني خلال 100 يوم.

وكتب كينيدي جونيور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "خلال مئة يوم من وجودي في منصب الرئيس سأضع نهاية لهذه الحرب. وستنتهي هذه الحرب بشروط أفضل مما يتوقعه أي شخص عقلاني".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، قال إن واشنطن ترسل أسلحة بعيدة المدى إلى كييف لأنه لم يعد لدى أوكرانيا المزيد من العسكريين.

وشدد كينيدي (69 عاما) الذي اغتيل عمه الرئيس جون كينيدي ووالده السيناتور روبرت كينيدي في ستينيات القرن الماضي على أن مثل هذه الخطوات من الغرب تستفز روسيا وقد تدفعها للرد.

ويشار إلى أن روسيا كانت قد حذرت الدول الغربية مرات عديدة، من أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يغير شيئا ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع.

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي منخرطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب العسكريين.

المصدر: نوفوستي