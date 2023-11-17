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السفارة الروسية تتهم الولايات المتحدة بالعدوانية

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السفارة الروسية تتهم الولايات المتحدة بالعدوانية
Sputnik
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قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن الولايات المتحدة عدوانية بشكل علني مكشوف تجاه روسيا، لكن المحاولات الأمريكية لكسرها غير مجدية.

وجاء في بيان السفارة: "شهد تاريخ التعاون بين الدولتين، الصعود والهبوط، والمواجهة والانفراج، وكذلك أخوة السلاح وسباق التسلح. وطبعا كانت فترات الحوار الطبيعي بين الجانبين تجلب فقط الفائدة لشعبي البلدين ولمصالح الأمن العالمي. لكن الفترة الحالية تتميز بالعدوانية الصريحة من جانب واشنطن التي أعلنت هدفها -إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ويجري الرهان الآن على استنزاف الاقتصاد الروسي وإثارة المشاعر الاحتجاجية وتشويه صورة موسكو على الساحة الدولية. لقد وظفت الولايات المتحدة كل ترسانة العقوبات ضد روسيا. ويتم فرض مختلف العقوبات تحت ذرائع واهية حول ضرورة مقاومة النفوذ الروسي في مختلف أنحاء العالم، ولأغراض أنانية بحتة".

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وأشار البيان إلى رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية بمساعدة مبادرات غير مشروعة مناهضة للسوق مثل فرض "السقوف السعرية" على المواد الخام الروسية، "لكن يجب على واشنطن أن تدرك أخيرا عدم جدوى التلويح بهراوة العقوبات ومحاولة كسر روسيا. لقد أصبح العالم أحادي القطب شيئا من الماضي على نحو لا رجعة فيه، وباتت الرغبة الأمريكية بقيادة الكوكب بأكمله تثير مقاومة متزايدة من أغلبية العالم".

ولفتت السفارة الروسية الانتباه إلى الإعلان عن عقوبات أميركية جديدة ضد عدد من الأفراد والكيانات القانونية من دول البلقان، الذين وصفتهم وزارة الخارجية والخزانة الأميركية بـ"ناقلي النفوذ الروسي" في المنطقة. ووصفت السفارة هذا القرار بالتخريبي.

المصدر: نوفوستي

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