قال المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، إن الرئيس اجو بايدن حصر الحوار السياسي الدبلوماسي مع روسيا بتهديدات، مقترحا إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المرشح الديمقراطي: "اليوم، قطعت واشنطن جميع الاتصالات الدبلوماسية تقريبا مع روسيا.. لقد تدهورت الاتصالات إلى تبادل للتهديدات".

كما أشار كينيدي جونيور إلى أن عددا من القادة الأمريكيين السابقين، بمن فيهم فرانكلين روزفلت، وجون ف.كينيدي، وريتشارد نيكسون، ورونالد ريغان، عقدوا اجتماعات مثمرة مع قيادة الاتحاد السوفيتي.

وقال كينيدي جونيور، في وقت سابق، إن السلطات الأمريكية حولت أوكرانيا إلى وضع كارثي خسر فيها الجيش الأوكراني أكثر من 350 ألف شخص.

كما لا يزال نظام كييف يتكبد خسائر كارثية منذ بداية هجومه المضاد، ما يعني فشله، حيث تؤكد بيانات سابقة أن خسائر الأوكرانيين تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تسلموها من الغرب.

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المصدر: RT