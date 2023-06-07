مكتب كينيدي: النزاع المسلح في أوكرانيا مصطنع إلى حد كبير وبدأ بتحريض أمريكي

أفاد مكتب السياسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، بأن النزاع المسلح في أوكرانيا مصطنع إلى حد كبير، تغذيه مصالح مؤسسات الصناعات الدفاع الأمريكية والمزاج المتشدد في إدارة البلاد.

ووفقا للمكتب، "لعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا في تحريض روسيا على شن العملية العسكرية الخاصة، وقامت باستفزازها بخطوات معادية منذ التسعينيات".

إقرأ المزيد

وقال المكتب ردا على سؤال مكتوب من مراسل "نوفوستي": "يأسف كينيدي جونيور لحصول الغزو الروسي، لكنه يقر خلال ذلك بأن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في التحريض على هذا الغزو من خلال سلسلة من الاستفزازات العدائية التي بدأت في التسعينيات".

وأكد المكتب أن كيندي جونيور، يعتقد أنه في اللحظة التي تتوقف فيها الولايات المتحدة عن اتباع طريق التصعيد المتعمد للنزاع الأوكراني وتبدأ في السعي من أجل السلام، ستظهر روسيا الاستعداد لتقديم تنازلات وصنع السلام. وهذا وفقا لكينيدي جونيور، "سيحترم سيادة أوكرانيا، وكذلك مصالح روسيا في مجال الأمن".

وأضاف مكتب كيندي جونيور، الراغب بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إنه في حال فوز كيندي في الانتخابات المقبلة فسيتم تركيز الجهود على المبادرات السلمية. ويعتزم كيندي كذلك الدخول في حوار مع روسيا لتوقيع اتفاقيات جديدة حول مراقبة والحد من التسلح في سبيل "نزع السلاح التدريجي لجميع الدول".

المصدر: نوفوستي