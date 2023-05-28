مستشار سابق للبنتاغون: أخبروا بايدن أن روسيا "أفرغت" الدفاع الأمريكي

أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أنه لم يتبق للولايات المتحدة ما يكفي من الذخيرة سوى لأسبوع واحد من القتال العنيف وذلك بسبب النزاع مع روسيا في أوكرانيا.

وقال ماكغريغور على قناته في موقع "يوتيوب": "إمداداتنا العسكرية تنفد.. سألني أحدهم: إذا كانت لدينا حرب كبيرة، فهل يمكننا التعامل معها؟" فقلت: "حسنا، إذا استمرت لمدة أسبوع فقط، في هذه الحالة نعم"، بحسب توقعاته.

وأضاف: "في غضون 7 أيام من الأعمال القتالية العنيفة، سوف يخسر الجيش الأمريكي كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية".

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كما عبّر ماكغريغور عن قناعته بأن الولايات المتحدة في وضع سيء للغاية، ولكن الأمريكيين لم يدركوا هذا الأمر بعد".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت منتصف مايو الجاري أن قواتها نفذت ضربات بأسلحة عالية الدقة على مستودعات للمعدات والذخيرة الأجنبية واحتياطيات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الضربات التي نفذت من الجو والبحر، حققت أهدافها وكل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

بدوره، قال روبرت كيندي جونيور، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تملك إمكانية تجديد مخزون أسلحة المدفعية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا ودمرت هناك.

وأضاف روبرت كيندي جونيور، وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ35، جون إف كيندي: "لا يمكن للروس أن يخسروا هذه الحرب ... فهي مسألة حياة بالنسبة لهم وهم يزيدون من بناء قواتهم، ولديهم تفوق مميز في المدفعية علينا. أما نحن فلا نقدر تعويض أسلحة المدفعية. لقد خسرنا في هذا المجال".

ووفقا له، كل تصرفات حكومة الولايات المتحدة منذ البداية كانت تهدف إلى إطالة أمد النزاع.

وشدّد على أنه إذا تم انتخابه للرئاسة، فسيحقق وقفا فوريا لإطلاق النار.

المصدر: نوفوستي