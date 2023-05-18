أشهر الأسلحة الغربية في أوكرانيا.. تسميات رنانة وأخرى لا تخطر على بال

يتسلح الجيش الأوكراني بمجموعة من الأسلحة الغربية، والتي يستخدمها في معاركه ضد الجيش الروسي، على أمل في أن تحدث فارقا على أرض المعركة.

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ووفقا للباحث العسكري مينا عادل تعمل الاستراتيجية الرئيسية لتسليح الجيش الأوكراني على عدة ركائز وأسلحة نرصدها كالتالي:

1- الأولوية الرئيسية للحصول على أي أنظمة شرقية المنشأ مثل مقاتلات ميغ - 29 من بولندا

2- تقديم منظومات غربية نوعية مع مراعاة مخزون الذخائر لدى الدول الداعمة

3- مراعاة الجمع بين المنظومات التي تستخدم نفس العيار وأساليب الدعم اللوجستي بقدر الإمكان

4- محاولة خلق حلول تقنية لتعويض الذخائر الشرقية بأخرى غربية.

5- تقديم ذخائر موجهة بأنظمة متحورة أرضية بقدر الإمكان لمحاولة تأخير احتمالية الدعم بالطيران

6- المراقبة المستمرة للميدان لمحاولة الدفع بأفضل الحلول التقنية والتي تستطيع أن تستفيد من الدعم المعلوماتي لشبكه الناتو الاستطلاعية

وبناء على هذه المعايير يتم تقسيم الدعم طبقا لاتجاهين من خلال قاعدة البيانات الخاصة بموقع (اوريكس) الهولندي المتخصص في الإحصاء

الاتجاه الأول هجومي مثل:

1- طائرات الهليكوبتر من طراز "ويستلاند سي كينغ" الإنجليزية والبلاك هوك الأمريكية

2- طائرات هليكوبتر شرقية متنوعة من طراز مي 8/17/2/24 و كا 32 من بلدان التشيك وسلوفاكيا ومولدوفا وكرواتيا والبرتغال

3- طائرات ميغ 29 وسو 25 من سلوفاكيا وبولندا ومولدوفا

4- درونات مقاتلة بيرقدار تركية

5- درونات انتحاريه امريكية من طراز فينيكس وسويتش بليد

6- دبابات من طراز ليوبارد ألمانية ونرويجية وأسبانية وكندية وبرتغالية ويونانية وسويدية

7- دبابات أبرامز امريكية

8- مدرعات هجومية من طراز "فينيكا هولندية" و"أي إم إكس" فرنسية و"ماردر" ألمانية و"سي في 90 سويدية"

9- مدافع ثابتة من عيار 155 من طراز إم 777 أسترالية وأمريكية وكندية

10- مدافع ذاتية الحركة ألمانية وإيطالية وهولندية وفرنسية وأسبانيه وسويدية وإنجليزية عيار 155

11- قواذف صواريخ من عيار 227 إنجليزية وفرنسية وأمريكية وألمانية ومن عيار 230 تركية

12- صواريخ مضاده للسفن من طراز هاربون قادمة من الدنمارك وإنجليزية وأمريكيه وهولندية وإسبانية

13- ذخائر موجهة أمريكية من طراز "هيل فاير" و"جي دام" و"إبكواس" و"جي إل إس دي بي" وإنجليزي من طراز برايمستون وستورم شادو

الاتجاه الثاني الدفاعي:

1- مدافع مضادة للطائرات من طراز "غيبارد" ألمانية

2- منظومه "إس 300" وسام 6 من سلوفاكيا و"ستريلا وسام 6" تشيكية و"أوسا وسام 3" بولندية

3- باتريوت أمريكي وألماني

4- نسامز أمريكي ونرويجي وإيرست تي ألماني

5- سكاي غارد وسبادا إيطالي وريم-7 أمريكي

6- معدات تشويش تركية وإنجليزية وأمريكية

7- ردارات ألمانية وهولندية وأسترالية وأمريكية وإنجليزيه وسويدية وفرنسية

المصدر: RT