صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يتوقع تنفيذ نوع من عملية "الميدان 3" ضده بحلول نهاية عام 2023.

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وقال زيلينسكي في حديث لصحيفة "The Sun" البريطانية: "أطلق على العملية عنوان "الميدان 3". وهدفها هو الإطاحة بالرئيس".

وأضاف أن تفاصيل هذه الخطة تتغير دائما وليس من الضروري أن هدفها النهائي هو القضاء عليه جسديا. وجدد معارضته لإجراء انتخابات في أوكرانيا عام 2024، واصفا إياها بأنها غير قانونية في ظل الأحكام العرفية.

وكتبت وكالة "بلومبرغ"، سابقا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعبر عن مخاوفه من احتمال حدوث "الميدان الجديد" في بلاده، الأمر الذي قد اتهم به روسيا دون تقديم أي أدلة.

من جهته أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن حتى استخدام مفهوم "الميدان 3" يعني أن كييف تعترف بأن أحداث الميدانين الأول والثاني كانت انقلابية أيضا.

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي فوصف تصريحات زيلينسكي بأنها محاولة لاستعادة الاهتمام به بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون بشأن عمل الحكومة دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي