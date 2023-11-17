مدفيديف يعلق على اتهامات زيلينسكي لروسيا بـ "زعزعة استقرار أوكرانيا"

كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن تعبير "ميدان-3" الذي استخدمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعني اعترافا ضمنيا بأن أول حركتين كانتا انقلابيتين.

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جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي"، حيث تابع مدفيديف ساخرا: "قال رئيس بانديراستان (نسبة إلى ستيبان بانديرا – المحرر) إن روسيا تستعد لعملية (ميدان-3) للإطاحة به. اللعنة، لقد خلط كل الأوراق. كشف كل الخطة. بخلاف ذلك، كان كل شيء جاهزا بالفعل: الأشخاص المناسبون، وأطنان من الأسلحة، والمخادعون الروس الذين يهاتفون الجدة نولاند، لتحضر الفطائر للمعتصمين في الميدان. سيتعين علينا تعديل الاستعدادات التشغيلية".

وكتب مدفيديف: "اللافت للنظر هو أن اسم خطة سكان موسكو الماكرة (الميدان-3) يعني اعترافا ضمنيا من جانب كييف بأن الميدانين الأولين لم يكونا أكثر من انقلابات. والحديث عن الإرادة المشروعة للشعب هو عاصفة ثلجية لفظية".

وكانت "بلومبرغ" قد نقلت عن الرئيس الأوكراني قوله إن البلاد ربما "تستعد لميدان جديد"، متهما روسيا بما أسماه "محاولة زعزعة استقرار البلاد"، وأطلق زيلينسكي على العملية المزعومة اسم "ميدان-3".

المصدر: نوفوستي