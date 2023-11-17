رئيس لجنة في الدوما الروسي يعلق على اتهامات زيلينسكي لروسيا بشأن "الميدان الثالث"

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن الهدف من وراء اتهامات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لروسيا هو لفت انتباه واشنطن.

وكتب سلوتسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الجمعة، أنه "من الواضح أن الفوهرر الأوكراني كان يعول قبل كل شيء على تنظيم تمثيلية أمام الدوائر السياسية الأمريكية، التي تم تسخينها منذ عام 2016 بالأساطير حول التدخل الروسي".

وأضاف أن "هذه بمثابة المحاولة الصارخة واليائسة لاستعادة الانتباه إلى نفسه بعد أن وقع (الرئيس الأمريكي) بايدن قانونا حول عمل حكومة الولايات المتحدة دون تمويل جديد بالدولارات لأوكرانيا".

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واعتبر أن "الرعاة في واشنطن حولوا اهتمامهم من الساحة الأوكرانية للعمليات القتالية إلى الشرق الأوسط".

وأضاف أن "روسيا لم تؤيد انقلابات أبدا... خلافا عن أصدقاء زيلينسكي الأمريكيين والأوروبيين. ولكن إنه أمر آخر، حيث لا بد أن يأتي اليوم عندما سيسقط الأوكرانيون بأنفسهم هذه السلطة الفاشية المجنونة".

وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي اتهم روسيا بمحاولات تنظيم احتجاجات في أوكرانيا على غرار أحداث "الميدان" وإطلاق حملة تضليل لغرض "نشر الفوضى" والإطاحة به.

المصدر: نوفوستي