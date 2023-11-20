مراسلة RT: تل أبيب تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن تل أبيب تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها وأسدود وقاعدة بالماخيم.

وأفادت مراسلتنا بأن تل أبيب ضواحيها تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة.

وذكرت المراسلة أن الهجوم الصاروخي استهدف الأماكن من شمال أسدود وحتى شمال تل أبيب وكل ضواحيها أو ما يعرف بتل أبيب الكبرى.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي الأكبر على تل أبيب منذ بداية الحرب.

عاجل؛:



1500 كيلو متر مربع ، هي المساحة التي غطتها صواريخ القسام وسرايا القدس بقصف متزامن ، استهدف تل ابيب والمدن والبلدات الممتدة على طول الساحل الاسرائيلي

اكبر هجوم صاروخي لحد الان ، منذ بداية العدوان على غزة ولحد الان ، pic.twitter.com/tLIrAixZcN — SAMI MATTAR (@samismatar1) November 20, 2023

تل ابيب قبل قليل . pic.twitter.com/6NTLTAbpY0 — راصد #اعرف_عدوك (@rasseed01) November 20, 2023

بالفيديو | رشقات صاروخية ثقيلة ومكثفة ومتتالية تجاه "تل أبيب" pic.twitter.com/aLeWk0tKAk — قناة المنار (@TVManar1) November 20, 2023

عاجل كتائب القسام: قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين pic.twitter.com/97tJhskpcs — للحق صولة (٢) (@TwuYAieHcxfa3E9) November 20, 2023

وجاء الهجوم عقب إصدار قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قرارا بفتح المدارس في تل أبيب يافا أبوابها بالشكل الكامل بداية من يوم الثلاثاء.

كما أعلنت القيادة الداخلية أن رياض الأطفال البلدية في المدينة ستستمر في العمل لمدة خمسة أيام على مقربة من المساحات المحمية القياسية.

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والأحد، أعلنت القيادة رفع بعض القيود عن منطقة تل أبيب والمركز بعد التراجع الكبير في أعداد الصواريخ المطلقة من غزة.

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 5600 طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 388 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT