واشنطن تبيع اليابان 400 صاروخ "توماهوك"

وافقت الولايات المتحدة اليوم الجمعة على تلبية طلب اليابان شراء 400 صاروخ "توماهوك"، وذلك في إطار سعي طوكيو لتعزيز دفاعاتها على الرغم من إطلاق حوار مع الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على الصفقة البالغة قيمتها 2.35 مليار دولار تشمل تزويد اليابان بنوعين من صواريخ "توماهوك" بمدى يبلغ 1600 كيلومتر.

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وقالت الوزارة إن الصفقة ترمي إلى "تعزيز أمن حليف كبير يشكّل قوة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الصفقة "ستعزّز قدرات اليابان للتصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير صاروخ أرض-أرض تقليدي طويل المدى (...) قادر على تحييد تهديدات متزايدة".

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، شدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام لجنة برلمانية على أن حكومته تسعى لشراء 400 صاروخ "توماهوك" في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية.

وتتوجّس اليابان من اتّساع نطاق الهيمنة العسكرية للصين بما في ذلك مناوراتها حول تايوان وأيضا التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.

وستمضي صفقة الصواريخ قدما على الرغم من الحوار الدائر بين اليابان والصين والرامي إلى احتواء التوترات.

المصدر: أ ف ب