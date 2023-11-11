رئيس وزراء اليابان يعلن أن بلاده تمر بأكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن بلاده تواجه أكبر تهديد أمني لها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن ذلك يحدث على خلفية تحليقات قاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، نقلا عن رئيس الوزراء قوله إن "اليابان تمر بأشد وأصعب وضع أمني في فترة ما بعد الحرب".

ودعا إلى ضمان المستوى اللازم من الميزانية العسكرية واتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعزيز القدرات الدفاعية لطوكيو.

وقال كيشيدا إن اليابان ستبدأ في تطوير الصواريخ لصد أي هجمات محتملة على البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية أكدت باستمرار، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، أن طوكيو تنتهج مسارا عدائيا تجاه موسكو، بما في ذلك سياسة العقوبات التي تتبعها اليابان ضد روسيا، ودعم كييف بالأسلحة وبث المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع الياباني.

المصدر: نوفوستي