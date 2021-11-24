لقطات جديدة لـ دورية جوية روسية صينية مشتركة فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق دورية جوية روسية صينية مشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.
وقد نفذت دورية روسية صينية مشتركة الجمعة الماضي بمشاركة القاذفتين الاستراتيجيتين الروسيتين من طراز تو-95 إم إس والقاذفتين الصينيتين من طراز "Hong-6K".
المصدر: وكالات
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