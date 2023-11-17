 زلزال بقوة 7.0 درجة يضرب الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، في بيان له اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 7 درجات ضرب جزر الفلبين.

في البداية أشار المركز إلى أن قوة الهزات الأرضية، بلغت 6.9 درجة، لكنه رفعها بعد ذلك إلى 7.0 درجة.

إقرأ المزيد

وتم تسجيل الزلزال يوم الجمعة عند الساعة 8:14 بالتوقيت العالمي (11:14 بتوقيت موسكو) على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة جنرال سانتوس.

ووفقا للبيان، كانت بؤرة الزلزال على عمق 57 كيلومترا تحت الأرض.

ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: نوفوستي