 
مباشر

زلزال يضرب جنوب غرب تركيا

أخبار العالم

زلزال يضرب جنوب غرب تركيا
مقاطعة بوردور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wepo

هز زلزال بقوة 4.4 درجة، اليوم الاثنين، منطقة يشيلوفا في مقاطعة بوردور جنوب غرب تركيا، بحسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

إقرأ المزيد
تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في ألانيا بتركيا
تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في ألانيا بتركيا

ووقع الزلزال في حوالي الساعة 08:28 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزه عند خط عرض 37.689 درجة شمالا وخط طول 29.944 درجة شرقا. وبلغ عمق الزلزال 13.23 كم.

وحتى الآن لا توجد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا. وشهدت المنطقة، المعروفة بنشاطها الزلزالي، زلازل في الماضي. وتقوم السلطات ووكالات المراقبة بتقييم الوضع بنشاط لتحديد مدى أي تأثير محتمل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا