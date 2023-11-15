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شولتس: يتوجب على أوكرانيا الامتثال التام لجميع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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شولتس: يتوجب على أوكرانيا الامتثال التام لجميع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
Globallookpress
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أنه يتوجب على أوكرانيا الامتثال امتثالا تاماً لجميع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس في خطاب أمام البوندستاغ: "ندعم الاتحاد الأوروبي في توفير الفرص حتى تتمكن أوكرانيا من تلبية أكبر عدد ممكن من المعايير في أقرب وقت ممكن".

ووفقا له، "لا يمكن أن يحدث الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ظل أي تقييم جيوسياسي. يجب أن يتم استيفاء جميع المتطلبات".

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تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.

بدوره علق رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، على تصريحات المفوضية الأوروبية وقال إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم وعود لأوكرانيا بأي شيء لإطالة أمد الصراع مع روسيا.

 

المصدر: تاس

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