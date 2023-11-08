مدفيديف يعلق على فرضية انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه إذا تم قبول أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي، فإنهما "ستستنزفان وتنهكان" أوروبا بسرعة.

ووفقا لمدفيديف فإن الدول الجديدة، بعد أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستتحول إلى "عالة" على الدول الأوروبية لعقود من الزمن.

وأضاف أن رعاية الاتحاد الأوروبي لدولة مثل أوكرانيا بها "سوف يصاحبه إضعاف كامل للاتحاد، وتشويه سمعة اليورو، وغير ذلك من الأمراض السيئة".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت اليوم الأربعاء، بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.

بدوره علق رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، على تصريحات المفوضية الأوروبية وقال إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم وعود لأوكرانيا بأي شيء لإطالة أمد الصراع مع روسيا.

المصدر: RT