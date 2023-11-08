زاخاروفا تعلق على الوصفة البولندية لدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مطالبة بولندا لأوكرانيا باستخراج رفات البولنديين في أوكرانيا قبل انضمام الأخيرة للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "لفترة طويلة لم يدخل أحد إلى الاتحاد الأوروبي دون استخراج الجثث".

وكانت الخارجية البولندية على لسان نائب الوزير بافيل يابلونسكي قد قال في تصريح له لراديو ZET، إنه "لا ينبغي لكييف أن تحلم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون حل هذه القضية"، مشددا على أنه إذا كانت وارسو تريد أن تكون في اتحاد اواحد مع دولة لديها خلافات خطيرة معها، فيجب حل هذه المسألة.

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وتظل قضية تفسير مذبحة "فولين" واحدة من أصعب النقاط في العلاقات بين وارسو وكييف، وكذلك الموقف تجاه قادة القوميين الأوكرانيين خلال حقبة جيش المتمردين الأوكرانيين وهي منظمة عسكرية أوكرانية سرية خلال الحرب العالمية الثانية، والجناح العسكري لمنظمة القوميين الأوكرانيين.

وكان مجلس النواب في البرلمان البولندي قد اعتمد قرارا في صيف عام 2016 باعتبار يوم 11 يوليو يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في عامي 1943-1945. ووفقا لوارسو، فقد تم ارتكاب مذابح في 1939-1945 على يد أنصار جيش المتمردين الأوكرانيين ضد السكان البولنديين في فولين وغاليسيا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية للجمهورية البولندية الثانية.

المصدر: تليغرام