قال البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، على قناته في تيلغرام، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصلت إلى كييف وستلقي كلمة في البرلمان الأوكراني.

وأضاف: "اليوم وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف. ونحن في انتظار خطابها في البرلمان".

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يوم أمس الجمعة أفاد عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، بأنه ينتظر وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف يوم السبت، ومن المفترض أن تزور العاصمة حاملة قرارات إيجابية فيما يتعلق ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مقابلة مع شبيغل، أن أوكرانيا، إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، وأشار إلى أن بعض دول البلقان تنتظر عضوية الاتحاد منذ 20 عاما.

قبل ذلك صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن أوكرانيا تريد بدء المفاوضات بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

المصدر: نوفوستي