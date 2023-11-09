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زعيم حزب فرنسي يدعو بلاده للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتحلّ محلها أوكرانيا

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زعيم حزب فرنسي يدعو بلاده للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتحلّ محلها أوكرانيا
Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إنه على فرنسا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وترك مكانها لأوكرانيا.

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وكتب فيليبو على منصة "X": "لقد أبلغ الاتحاد الأوروبي زيلينسكي بأنه يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد! المفاوضات تبدأ رسميا! دعونا نترك المكان لأوكرانيا ونغادر في أسرع وقت ممكن!".

ووصف قرار الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا الفقيرة والمعرضة للفساد بأنه "جنون عظيم" سيؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع في أوروبا.

وتابع: "لندع الاتحاد الأوروبي يتعامل مع أوكرانيا بنفسه ونغادر".

وأوصت المفوضية الأوروبية ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، واشترطت تنفيذ عدة شروط من جانب كييف وكيشيناو.


وسيبحث الاتحاد الأوروبي قرار بدء التفاوض مع أوكرانيا في بروكسل يومي 14-15 ديسمبر القادم.


المصدر: نوفوستي

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