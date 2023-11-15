الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط 30 مسيرة ومقاتلة "ميغ 29" أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و30 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا تم صد هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا، كما تم تدمير مدافع غربية.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا.
- على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 220 عسكريا وأسلحة غربية الصنع.
- على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 140 عسكريا.
- على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع ومحطة رادار "كوبرا" غربية.
- تدمير محطة رادار لنظام صواريخ S-300 في منطقة قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك.
- إسقاط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية بالقرب من مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا واعتراض سبعة صواريخ HIMARS أمريكية.
- إسقاط 30 مسيرة في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.
المصدر: RT