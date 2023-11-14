محكمة ولاية ميشيغان الأمريكية تحكم بإمكان ترشح ترامب للرئاسة

قضت محكمة في ولاية ميشيغان الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمكنه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، على الرغم من اتهامه في قضية اقتحام الكابيتول.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "قاضي المحكمة رفض الحجج القائلة بأن دور ترامب في اقتحام مبنى الكابيتول يحد من حقوقه في إعادة انتخابه".

وسبق أن بدأت جلسات استماع مماثلة بشأن مزاعم حول منع ترامب من المشاركة في الانتخابات في كولورادو ومينيسوتا. ووصف الرئيس الأمريكي السابق الدعاوى القضائية بأنها "تدخل في سياق الانتخابات".

كما طالب فريق محامي ترامب، في وقت سابق، بإغلاق القضية التي يتهم فيها ترامب بـ "التآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" على خلفية اقتحام أنصاره للكابيتول في 2021.

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المصدر: تاس