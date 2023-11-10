نيبينزيا: وصل أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية الخاصة

صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن أكثر من 5 ملايين شخص وصلوا من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى أراضي روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال نيبينزيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا": "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، استقبلت المناطق الروسية أكثر من 5 ملايين من سكان أوكرانيا وجمهوريتي دونباس غادروا طوعا إلى بلادنا، وأكثر من 730 ألفاً منهم من الأطفال، الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال وصلوا مع والديهم أو مع أقارب آخرين".

وأضاف المندوب الروسي: "منهم ألفان فقط من أطفال دور الأيتام في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، جاؤوا مع مدراء ومعلمي المؤسسات".

وأشار نيبينزيا إلى أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تتلقى مناشدات حول الحالات التي تم فيها أخذ أطفال أوكرانيين من والديهم في الدول الأوروبية.

وقال الدبلوماسي: "بعد الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن في أبريل الماضي، تلقينا طلبات تتعلق بأخذ الأطفال الذين يتواجد معظمهم في أوروبا مع والديهم"، مؤكدا أن الحالات المعروفة لدى الجانب الروسي فقط هي بالعشرات.

وأضاف: "لا يعرف اللاجئون بمن يجب الاتصال بشأن هذه القضايا. علاوة على ذلك، تلقينا طلبات ليس فقط من الأوكرانيين، ولكن أيضا من مواطني البلدان الأخرى، ومن ضمنهم أولئك المقيمون في دول الاتحاد الأوروبي. كل هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن هذه المشكلة خطيرة للغاية وواسعة الانتشار".

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن الأطفال الأوكرانيين الموجودين في أوروبا يواجهون مشاكل التهميش بمختلف مظاهره بما في ذلك الاستغلال الجنسي.

وأشار الدبلوماسية إلى أن قلق الأوروبيين الأطلسيين على هذه الخلفية بشأن مصير الأطفال الذين أجلتهم روسيا من منطقة القتال يبدو منافقا وساخرا.

المصدر: RT