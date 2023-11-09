الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف" بصاروخ "باتريوت" في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه "هدفا مشبوها" بواسطة منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في جنوب إسرائيل، مساء الخميس.

ولم يوضح الجيش طبيعة الهدف، كما لم يذكر أي تفاصيل بشأن عملية الاعتراض.

وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة أرافا في صحراء النقب، وأن الهدف لم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.8 ألف شخص، وعدد الجرحى نحو 27 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

وتعرضت إسرائيل لهجمات متتالية بضربات صاروخية وطائرات مسيرة على إيلات والجنوب مصدرها اليمن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة جماعة "أنصار الله" الحوثية مساء الخميس إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية نحو إيلات وأهداف عسكرية جنوب إسرائيل.

المصدر: RT