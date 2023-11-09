 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة بغزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدفه

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف" بصاروخ "باتريوت" في الجنوب

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض
Legion-Media Sara Lemel/Dpa
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we3t

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه "هدفا مشبوها" بواسطة منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في جنوب إسرائيل، مساء الخميس.

ولم يوضح الجيش طبيعة الهدف، كما لم يذكر أي تفاصيل بشأن عملية الاعتراض.

وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة أرافا في صحراء النقب، وأن الهدف لم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.8 ألف شخص، وعدد الجرحى نحو 27 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

وتعرضت إسرائيل لهجمات متتالية بضربات صاروخية وطائرات مسيرة على إيلات والجنوب مصدرها اليمن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة جماعة "أنصار الله" الحوثية مساء الخميس إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية نحو إيلات وأهداف عسكرية جنوب إسرائيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا