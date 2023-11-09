الإدارة الأمريكية تؤكد موقفها من مستقبل قطاع غزة وحصاره بعد انتهاء الصراع

أعلن النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت بات، معارضة الإدارة الأمريكية إعادة احتلال قطاع غزة وحصاره بعد انتهاء الصراع الجاري.

وقال بات ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه إلى أن واشنطن "تدعم الرغبة في تحقيق السلام الدائم في المنطقة".

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ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن "إعادة احتلال قطاع غزة لا ينبغي أن تحدث، وكذلك محاولات حصاره".

وأضاف: نعتقد أن "هذه المبادئ ستساعد في إرساء الأساس للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".

وفي تصريح له يوم أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إسرائيل لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، لكن قد تكون هناك "فترة انتقالية"، مشددا على أن "حماس" لن تبقى مسيطرة على القطاع.

وفي المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في اليوم ذاته إن موقف إدارة بايدن ربما بدأ يقترب من موقف تل أبيب المتمثل في احتفاظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية لدرجة ما على غزة بعد الحرب.

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ومن إسرائيل أيضا، قال وزير التعليم يوآف كيش، إنه لا يستبعد سيناريو تعود فيه تل أبيب إلى بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع "راديو الجيش الإسرائيلي" قال كيش إنه "لا يستبعد أي قرار وأنه لا يوجد وضع راهن ولا شيء مقدس".

المصدر: تاس + RT