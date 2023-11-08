ثمنها يصل إلى 30 مليون دولار.. البنتاغون يعترف بإسقاط الحوثيين لمسيرة أمريكية

اعترف البنتاغون بأن الحوثيين أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper قبالة سواحل اليمن تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار.

وقال ممثل عن وزارة الدفاع الأمريكية: "يمكننا أن نؤكد أن قوات الحوثيين أسقطت طائرة عسكرية أمريكية من طراز MQ-9 موجهة عن بعد قبالة سواحل اليمن".

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ويتم التحقيق في الحادث من قبل القيادة المركزية الأمريكية، التي تشمل منطقة مسؤوليتها بالشرق الأوسط.

وتقدر قيمة الطائرة بحوالي 30 مليون دولار، ونفذت الطائرة أول رحلة في 2 فبراير 2001.

وتم استخدامها بشكل مكثف في أفغانستان، وجرى اغتيال مصطفى أبو اليزيد القيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بضربة من مثل هذه الطائرة، كما ذُكر أنه تم اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، بصاروخ عالي الدقة من هذه الطائرة في أوائل عام 2020 في العراق.

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية إسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز MQ9 في المياه الإقليمية اليمنية غربي البلاد.

وقالت الجماعة في بيانها: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".

المصدر: نوفوستي