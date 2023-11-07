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طاقم RT يتعرض لقصف أوكراني في مدينة دونيتسك (فيديو)

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طاقم RT يتعرض لقصف أوكراني في مدينة دونيتسك (فيديو)
Sputnik
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تعرض طاقم RT الإعلامي، لقصف أوكراني في مدينة دونيتسك بالجمهورية التي تحمل نفس الاسم.

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وقال مراسل RT رومان كوساريف: "أصيب ضابط شرطة على بعد 10 أمتار مني. ونحن بخير. لقد غادرنا موقع الحادث".

وأعلن عمدة المدينة أليكسي كوليمزين أنه جراء القصف الأوكراني اليوم على دونيتسك اندلع حريق في مستودع.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بمختلف أنواع الذخائر، وتتعمد قوات كييف مؤخرا استهداف المناطق السكنية بالقذائف العنقودية التي سلمها الغرب إليها.

المصدر: RT 

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