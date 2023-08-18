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قوات كييف تقصف دونيتسك بقذائف عنقودية

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قوات كييف تقصف دونيتسك بقذائف عنقودية
Sputnik
أرشيف
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أعلن في جمهورية دونيتسك عن تعرض مدينة دونيتسك وبلدة نوفوسيولوفكا بيرفايا في الجمهورية لقصف أوكراني بقذيفتين عنقوديتين عيار 155 مم.

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وجاء في بيان عن لجنة التحقيق في جرائم الحرب في الجمهورية نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف أوكراني في الساعة 08:10 صباح اليوم استهدف بلدة نوفوسيولوفكا بيرفايا ومدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين من عيار 155 مم".

وأضاف البيان أن مجموع ما أطلقته القوات الأوكرانية منذ منتصف الليل بلغ 19 قذيفة على مناطق مختلفة من دونيتسك، 6 منها عنقودية.

وخلال اليوم الماضي أطلقت القوات الأوكرانية النار في اتجاه دونيتسك 50 مرة بقذائف من عيار 155 مم بينها عنقودية.

المصدر: نوفوستي

 

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