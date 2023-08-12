مقتل مدني جراء القصف الأوكراني على مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية

قصفت القوات الأوكرانية حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك بالجمهورية التي تحمل نفس الاسم بالمدفعية. ودمرت مبنى سكنيا وقتلت رجلا كان بداخله.

وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، مقتل مدني وإصابة 6 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، مشيرا إلى أنه يتم تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمصابين.

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وقال إن الجمهورية تعرضت اليوم السبت لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام القذائف العنقودية.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية ضمن المركز المشترك المسؤول عن مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية أطلقت حوالي 50 قذيفة من عيار 155 ملم على حي بتروفسكي.

وصرح بوشيلين في وقت سابق بأن المدنيين يُقتلون كل يوم في جمهورية دونيتسك بالقذائف العنقودية التي أرسلها الغرب لكييف.

المصدر: RT