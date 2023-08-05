دونيتسك.. اشتعال النيران في مبنى جامعي بعد قصف أوكراني بالذخائر العنقودية (فيديو)

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، أن القوات الأوكرانية هاجمت عدة مناطق سكنية من مقاطعة دونيتسك باستخدام الذخائر العنقودية.

وأفاد المكتب بأن القصف الأوكراني وقع عند الساعة 22:05 بالتوقيت المحلي، في أحياء فوروشيلوفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك.

وأفاد مكتب التمثيل أن "أربع قذائف عنقودية من عيار 155 ملم قد أطلقت باتجاه المدينة".

وأعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، اشتعال النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة بالمدينة، بسبب القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية، فيما تعمل وزارة الطوارئ في مكان الحادث.

واشتعلت النيران في سطح المبنى والطابق الثاني الذي يوجد به مكتب القبول بالجامعة وقاعة المؤتمرات والمتحف، فيما لم تذكر أي تفاصيل إضافية حول سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق، سمع دوي عدة انفجارات في مقاطعة دونيتسك، حيث أكدت وكالة "نوفوستي" أن "عدة انفجارات دوّت في المدينة، بعد انطلاق أنظمة الدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، أعلن دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل اثنين من المدنيين في الجمهورية نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

المصدر: RT