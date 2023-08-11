بوشيلين: يُقتل المدنيون في جمهورية دونيتسك كل يوم بالقذائف العنقودية التي أرسلها الغرب لكييف

علق القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على تصريحات البنتاغون بأن قوات كييف تستخدم القذائف العنقودية التي أرسلها الغرب "بشكل صحيح"، قائلا إنها تقتل المدنيين كل يوم.

وقال بوشيلين: "وفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية ضمن المركز المشترك المسؤول عن مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، فإن دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا تتعرض لقصف العدو العنقودي كل يوم. يُقتل الناس ويصابون. ناهيك عن عدد القذائف غير المنفجرة المتبقية في الشوارع والتي تهدد بمآسي محتملة بعد أيام أو شهور؟ وتم الإبلاغ عن قصف آخر من هذا النوع اليوم نهارا".

وأشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية، ولا تنص على استثناءات في مسائل استخدامها.

المصدر: تاس