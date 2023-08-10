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القوات الأوكرانية تطلق 9 قذائف عنقودية على دونيتسك

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القوات الأوكرانية تطلق 9 قذائف عنقودية على دونيتسك
Sputnik
آثار قصف أوكراني لمدينة دونيتسك (صورة أرشيفية)
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أطلقت القوات الأوكرانية 9 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم على مناطق مختلفة من مدينة دونيتسك في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت السلطات المحلية.

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وأوضحت السلطات في بيان عبر "تلغرام" أن 3 قذائف ضربت منطقتي كييفيكي وكويبيشيفسكي في المدينة في 4.25 فجرا، ثم استهدفت 6 قذائف أخرى منطقة كييفسكي في 4.40 و4.50 فجرا.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا أو أضرار.

يذكر أن القذائف عيار 155 ملم تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني، ومنها مدافع هاوتزر بعيدة المدى M777 أمريكية الصنع، ومدافع ذاتية الحركة PzH 2000 ألمانية الصنع، وKrab بولندية الصنع وCAESAR فرنسية الصنع.

المصدر: "نوفوستي"

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