أنطونوف: سياسة جو بايدن في أحداث أوكرانيا والشرق الأوسط تجسد إفلاس القيادة الأمريكية

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن المحاولات الأمريكية للتحدث مع روسيا من موقع قوة محكوم عليها بالفشل، والتصرفات غير الودية ستقابل برد قاس.

وقال أنطونوف: "محاولات إجراء حوار مع بلادنا "من موقع قوة" محكوم عليها بالفشل منذ البداية. وإلى أن يتوقف هذا النهج، لا يمكننا الحديث حتى عن أدنى استقرار للعلاقات الروسية الأمريكية. يجب على واشنطن أن تفهم أن أي إجراء غير ودي سيقابل برد صارم وملائم".

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وشدد على أن الولايات المتحدة لا تجري حوارا طبيعيا مع روسيا على الإطلاق و"قلصت الاتصالات على كافة المستويات، إيمانا بقدرتها على حل المشاكل الدولية العديدة دون روسيا، بما في ذلك حل الأزمات الإقليمية".

وأضاف: "العواقب المأساوية التي تسببها ما تسمى بالقيادة الأمريكية، نراها على سبيل المثال في أحداث أوكرانيا والشرق الأوسط. حتى المراقبين المحليين بدأوا يصفون سياسة جو بايدن الخارجية بالإفلاس".

المصدر: RT