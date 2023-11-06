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صحيفة: واشنطن تخطئ في إجراء حوار مع بوتين من موقع القوة

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صحيفة: واشنطن تخطئ في إجراء حوار مع بوتين من موقع القوة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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كتبت مجلة "Foreign Affiars" أن الولايات المتحدة تخطئ عندما تجري حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موقع القوة.

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وقالت المجلة: "إذا واصل اللاعبون الأقوياء في واشنطن في إساءة فهم بوتين والاعتقاد أن استعراض القوة هو السبيل الوحيد لاحتوائه، فيخاطرون بإثارة صراع مباشر مع روسيا".

وأضافت أن البيت الأبيض استفز موسكو بدلا من ردعها، موضحة أن "روسيا تعتبر جهود الولايات المتحدة الهادفة إلى تحسين أمن شركائها بالقرب من حدود روسيا تهديدا محتملا".

وأشارت إلى أنه مع ذلك لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يزيدون دعمهم لقدرات أوكرانيا الدفاعية والاستخباراتية والسيبرانية والأمنية.
المصدر: نوفوستي

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