إغلاق مطار هامبورغ بسبب وجود رجل مسلح

توقفت الحركة الجوية في مطار هامبورغ بسبب وجود رجل مسلح في المطار، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية.

ووفقا للصحيفة، شوهد شخص مجهول في سيارة أمام الحاجز الأمني الأول حول المطار، واخترق الحاجز الأمني وتوجه إلى منطقة صيانة الطائرات

وأشارت الصحيفة إلى وجود العديد من ضباط الشرطة في مكان الحادث.

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، تم وقف العمل في مطار هامبورغ الدولي بشكل كامل بسبب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من طهران.

المصدر: بيلد آم سونتاغ