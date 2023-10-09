تعليق العمل بمطار هامبورغ بسبب بلاغ عن قنبلة على متن رحلة قادمة من طهران

أفادت محطة NDR للإذاعة والتلفزيون، بأنه تم وقف العمل في مطار هامبورغ الدولي بشكل كامل بسبب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من طهران.

ووفقا لها، هبطت الطائرة في المطار. الآن يتم تفتيشها من قبل الهيئات الأمنية المختصة.

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وغادر الطائرة 198 راكبا و16 من أفراد الطاقم. ويجري الآن فحص أمتعتهم.

ونوهت المحطة بأن، المطار لا يرسل أو يستقبل الرحلات الجوية من الساعة 13:40 بتوقيت موسكو.

ووفقا لـ NDR، تعتبر الشرطة الفيدرالية الألمانية، تقييمها، لهذا التهديد الذي تلقته عبر البريد الإلكتروني بالخطير.

المصدر: تاس