الفلبين تضع 42 مطارا في حالة تأهب قصوى

قالت هيئة الطيران المدني الفلبينية، الجمعة، إنه تم وضع 42 مطارا في حالة تأهب قصوى بعد تهديدات بوجود قنابل.

وأعلنت أنه يجري تنفيذ "إجراءات أمنية معززة فورية" في جميع المطارات التجارية الفلبينية بينما يتم التحقق من صحة التهديد، موضحة أن التهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني وتحدثت عن استهداف رحلات جوية إلى سيبو وبيكول ودافاو وبالاوان.

وأفادت بأنه "على الرغم من أن المعلومات قيد التحقق حاليا، إلا أنه يتم تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية في جميع المطارات".

وقال مصدر في الخطوط الجوية الفلبينية، إن الناقل الوطني يعمل "كالمعتاد".

وذكر متحدث باسم شركة طيران "سيبو باسيفيك" أن شركة الطيران "تتبع البروتوكولات المعتادة".

وكشف وزير النقل خايمي باوتيستا أنه تمت زيادة الدوريات ونشر وحدات كلاب K9 في جميع صالات مطار مانيلا الدولي، وسط تنسيق كامل بين وكالات إنفاذ القانون، مبينا أنه "لا يوجد تأثير متوقع على أي رحلات جوية مجدولة".

المصدر: "رويترز"