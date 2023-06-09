حريق ضخم وأصوات انفجارات في هامبورغ بألمانيا (فيديو+صور)

اندلع حريق كبير وتصاعدت سحب الدخان السوداء في أحد مواقع البناء فوق هافن في هامبورغ بألمانيا، وحذّرت فرق الإطفاء من أن السكان قد يتعرضون للضرر بسبب انبعاث غازات الدخان.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن حريقا اندلع في مدينة هافن في هامبورغ، وأشار إلى أن المبنى المتضرر لا يزال قيد الإنشاء.

وكتب حساب الشرطة على "تويتر" أن "أصوات فرقعات" ناجمة عن انفجار إسطوانات الغاز الموجودة في موقع البناء.

كما دعت إلى الابتعاد عن المنطقة المحيطة بموقع الحادث. لتقليل "الضرر" عن السكان بسبب انبعاثات الدخان.. وفي أعقاب ذلك توجهت عربات إطفاء تابعة للمكان وتعمل الآن لإخماد الحريق، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

المصدر: دير شبيغل