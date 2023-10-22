وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنفعل بإيران ما فعلناه بحماس إذا انضم حزب الله إلى الحرب

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، إن تل أبيب ستقطع "رأس الأفعى"، مهددا بتدمير إيران إذا انخرط حزب الله اللبناني في الحرب وهاجم إسرائيل.

وأضاف نير بركات في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "إسرائيل ستنقل رسالة واضحة جدا لأعدائها.. سنفعل بإيران ما فعلناه بحماس".

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وعلى خلفية سلسلة الهجمات الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات التي شنها حزب الله، صرح بركات بأن إسرائيل لن ترد على حزب الله فقط، بل ستستهدف إيران مباشرة، متابعا بالقول "إذا اكتشفنا أنهم يخططون للإضرار بإسرائيل، فسوف نقطع رأس الأفعى، وهي إيران".

وذكر في المقابلة "إذا هاجمنا أعداؤنا فسنقضي عليهم، في إيران لن يناموا هانئين في الليل، وسنتأكد من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا إذا فتحوا الجبهة الشمالية".

وصرح بأن لبنان وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا مثل ما ستدفعه حماس

وأضاف: "ولكن هذا ليس كافيا. الرسالة الواضحة للغاية هي أننا سنلاحق قادة إيران أيضا متى سنفعل ذلك؟ عندما نقرر".

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وأفاد الوزير بأن "لدى إسرائيل رسالة واضحة للغاية لأعدائنا.. نحن نقول لهم انظروا إلى ما يحدث في غزة، سوف تحصلون على المعاملة نفسها إذا هاجمتمونا، سوف نمسحكم من على وجه الأرض".

وخلال مقابلته التي وصفتها الصحيفة بـ"التحريضية"، قال بركات إن "حزب الله لن يصعد دون أمر من إيران.. من نواح عديدة حزب الله هو إيران".

وأوضح أن سوناك وبايدن اللذين زارا إسرائيل الأسبوع الماضي يدركان أن هناك صلة بين إيران وحماس وحزب الله.

هذا وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تعليقاته التحريضية تثير شبحا خطيرا لصراع إقليمي سريع التصاعد، وتأتي قبل اجتياح بري إسرائيلي متوقع لقطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية