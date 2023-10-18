سفير موسكو في الولايات المتحدة: تزويد واشنطن الجيش الأوكراني بصواريخ أتاكامس "خطأ فادح"

حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف الأربعاء الولايات المتحدة من أن قرارها تزويد أوكرانيا صواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى هو "خطأ فادح".

وقال أنتونوف في بيان إن "قرار البيت الأبيض بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجراء، الذي تم إخفاؤه عمداً عن الجمهور، ستكون ذات طبيعة خطرة للغاية".

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء استخدام تلك الصواريخ لأول مرة، مقدما الشكر للجانب الأمريكي.

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريين واتسون، قالت في بيان لها، يوم الثلاثاء: "قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مؤخرا صواريخ أتاماكس التي يصل مداها إلى 165 كلم".

وأضافت: "نعتقد أن ذلك سيزيد كثيرا من القدرات القتالية لأوكرانيا دون أي مخاطر على جاهزيتنا القتالية".

من جهتها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن صواريخ "أتاكمس" التكتيكية، التي تلقتها كييف سراً من واشنطن قبل بضعة أيام، مجهزة برأس حربي عنقودي.

المصدر: وكالات