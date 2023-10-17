زيلينسكي يؤكد استخدام صواريخ ATACMS التكتيكة الأمريكية في قصف أهداف روسية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ATACMS الأمريكية التكتيكية البعيدة المدى، بعد أنباء عن تسليم عدد منها لكييف بشكل سري.

وقال زيلينسكي: “يتم تنفيذ اتفاقياتنا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. يتم تنفيذها بدقة شديدة، وقد أثبت نظام ATACMS فعاليته".

ومن جانبه، أكد السيناتور الروسي عن مقاطعة زابوروجيه دميتري روغوزين، أن القوات الأوكرانية استخدمت لأول مرة صواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية في قصف استهدف أراضي المقاطعة.

وقال روغوزين في قناته على "تلغرام": "الليلة، ضربت القوات الأوكرانية بيرديانسك في ضواحي زابوروجيه لأول مرة باستخدام صاروخ باليستي بعيد المدى من مجمع العمليات التكتيكي ATACMS الأمريكي الصنع، والذي تم تسليمه بشكل سري إلى أوكرانيا".

كما نشر روغوزين صورا للذخيرة القتالية M74 لصاروخ ATACMS. وشدد السيناتور على أن "كل صاروخ من هذا القبيل يحمل رأسا حربيا عنقوديا محشوا بـ 275 ذخيرة قتالية من طراز M74".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، إنه تم اكتشاف ذخائر عنقودية من طراز M74 من صواريخ ATACMS الباليستية الأمريكية في بيرديانسك، بعد ضربات ليلية شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة.

هذا وكشفت مصاد مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه تم تسليم عدد قليل من صواريخ ATACMS الأمريكية البعيدة المدى بشكل سري إلى أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وزعمت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن وافق على نقل صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية إلى أوكرانيا في سبتمبر الماضي.

ولم يعلن الأمريكيون رسميا بعد عن توريد المجمعات التي يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر، وقال بايدن نفسه، ردا على سؤال مماثل، إن البيت الأبيض "تعامل مع" جميع طلبات فلاديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: RT