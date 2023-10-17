صواريخ "أتاكمس" المرسلة إلى أوكرانيا مجهزة برأس حربي عنقودي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مصادر، بأن صواريخ "أتاكمس" التكتيكية، التي تلقتها كييف سراً من واشنطن قبل بضعة أيام، مجهزة برأس حربي عنقودي.

وجاء في تقرير الوكالة، الذي نشر اليوم الثلاثاء، أنه نظراً لمخاوف الإدارة الأمريكية بشأن التصعيد المحتمل للتوتر مع روسيا، فإن الصواريخ التي أرسلت إلى كييف لها مدى أقصر قليلاً، لكنها مجهزة برأس حربي عنقودي.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يذكر اسمه للوكالة أن تسليم الصواريخ تم سرا عن عمد، ووفقا لخطط الولايات المتحدة، كان ينبغي اكتشاف ذلك بعد أول استخدام للصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.

وأكد جيك ساليفان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي "قرر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ " ATACMS"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".

بدورها، تؤكد روسيا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.

المصدر: تاس