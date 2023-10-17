دبلوماسي أمريكي سابق: وجود أوكرانيا أصبح المحك

قال الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان، إن أوكرانيا لن تتمكن من تنفذ مخططها بالاستيلاء على الأراضي الروسية، بل على العكس قد تفقد المزيد من أراضيها.

وأضاف فريمان في حديث عبر "يوتيوب": "لم يعد من الممكن الاتفاق مع الحكومة الأوكرانية، فقد أريق الكثير من الدماء، ولهذا السبب لن تكون أوكرانيا قادرة على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم أو دونباس أو زابوروجيه أو خيرسون، ولكنها قد تفقد المزيد من الأراضي".

وأشار إلى أنه في حال عقدت مفاوضات بين موسكو وكييف، فإنها لن تتم وفقا للشروط الأوكرانية، مشددا على إلى أن الاتفاقيات السابقة بين البلدين كانت أكثر فائدة للحكومة الأوكرانية.

وخلص إلى أن "الأمور وصلت إلى نقطة حرجة جديا أصبح فيها وجود أوكرانيا بحد ذاته على المحك".

واقترح زيلينسكي في شهر نوفمبر 2022، خطة للسلام تتكون من 10 نقاط، لإنهاء الأزمة الأوكرانية، تتضمن ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الاسرى مع روسيا، واستعادة "وحدة أراضي أوكرانيا"، مشددا على ضرورة تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية دولية، وتعويض كييف عن خسائرها على حساب الأصول الروسية المجمدة.

ومن جانبها أكدت موسكو على لسان العديد من مسؤوليها انعدام الشروط المسبقة للسلام في أوكرانيا، وأن روسيا تسعى لتحقيق جمع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحسبان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي