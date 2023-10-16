بريطانيا.. عضو في خلية "بيتلز" التابعة لـ"داعش" يعترف بجرائم إرهابية

اعترف أحد عناصر خلية "بيتلز" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بارتكاب جرائم إرهابية.

واعتقل آين ديفيس (39 عاما) وهو من هامرسميث غربي لندن، في مطار لوتون في أغسطس الماضي بعد ترحيله من تركيا حيث حكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وقد نفى سابقا التهم الموجهة إليه، لكنه عاد واعترف بارتكاب الجرائم في جلسة استماع في أولد بيلي اليوم بعد محاولة فاشلة لإلغاء القضية.

واعترف ديفيس بحيازة سلاح ناري خلافا للمادة 57 من قانون الإرهاب لعام 2000، وتهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب، بين عامي 2013 و2014.

تم القبض على ديفيس في إسطنبول في نوفمبر 2015، ونفى مرارا أن يكون جزءا من خلية "البيتلز" التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى اللهجة البريطانية لمجموعة الرجال الذين عذبوا وقطعوا رؤوس الرهائن الغربيين في سوريا.

ويقضي عضوان، وهما المواطنان البريطانيان الشافعي الشيخ وألكسندا كوتي، عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الأمريكية.

والثالث، محمد إموازي، الملقب بالجهادي جون، والذي يعتقد أنه ظهر في مقاطع فيديو مروعة عن قيام تنظيم "داعش" بقطع رؤوس عدد من الأسرى، قتل في غارة بطائرة بدون طيار في عام 2015.

المصدر: sky news